Café Le Baryton Mother Cover Café Le Baryton Lanton, vendredi 8 mars 2024.

Café Le Baryton Mother Cover Café Le Baryton Lanton Gironde

Mother Cover est un duo de chanteurs guitaristes créé en 2015 par un père et son fils, et accompagné d’un contrebassiste de jazz.

Ils revisitent les standards de la pop des années 1960 à 2020 avec qualité et originalité. Ils vous proposent un concert interactif en mode blind test sur le 1er set, un 2eme set dansant swing et rock. Chaque reprise est une surprise…

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:30:00

fin : 2024-03-08



