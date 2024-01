Café Le Baryton : MaraKana Café Le Baryton Lanton, vendredi 26 janvier 2024.

Café Le Baryton : MaraKana Café Le Baryton Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 21:30:00

fin : 2024-01-26

Le groupe MaraKana Latin Jazz se présentera ce soir en quartet et proposera un répertoire de standards de jazz connus et d’autres moins connus à découvrir et revisités sur des rythmiques afro-cubaine et brésilienne ! Une agréable soirée en perspective.

Bruno Sauvé / batterie

Olivier Lorang/basse

Jérome Denner/trompette-buggle

Nicolas Lancia /piano

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



