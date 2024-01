Café Le Baryton Mango Swing Café Le Baryton Lanton, samedi 9 mars 2024.

Café Le Baryton Mango Swing Café Le Baryton Lanton Gironde

Un son divaguant entre cordes et voix, notre groupe Mango Swing ravive la fraîcheur du swing et d’autres rythmes traditionnels à l’aide d’une touche de modernité et une âme acoustique.

C’est avec l’envie de renouveler les codes et standards du jazz que nous explorons surtout le swing mais aussi le tango, le bluegrass, la musique brésilienne et le western swing.

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:30:00

fin : 2024-03-09



