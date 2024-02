Café Le Baryton Lemon Pepper Café Le Baryton Lanton, samedi 23 mars 2024.

Café Le Baryton Lemon Pepper Café Le Baryton Lanton Gironde

Acid-Jazz, Funk, Soul… les influences sont nombreuses et le répertoire de Lemon Pepper associe des grands noms de ces courants musicaux, tels que Roy Hargrove, The Brand New Heavies, Jamiroquai, Incognito, James Taylor Quartet, Lisa Simone et bien d’autres…

Lemon Pepper est un quintet à géométrie variable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:30:00

fin : 2024-03-23

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

