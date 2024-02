Café Le Baryton Jazzyphil Trio Café Le Baryton Lanton, samedi 30 mars 2024.

Jazzyphil, c’est un jazz mâtiné de classique et truffé d’arrangements finement travaillés que propose ce trio au swing débordant de complicité entre le volcanique Philippe Lamouroux au piano et la solide section rythmique de gauchers, cultivant le sens de la répartie, Roland à la contrebasse et Simon à la batterie, dans l’esprit des légendaires Oscar Peterson et Monty Alexander. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:30:00

fin : 2024-03-30

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

