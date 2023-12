Apéro Concert : Palo Santo Café l’Arrosir Figeac, 4 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Folk déviant, où s’accordent avec une justesse toute relative une voix, une guitare et quelques harmonicas.

Le bois de Palo Santo apporte l’inspiration créative et l’apaisement, calme l’esprit et éloigne les énergies négatives.

La musique peut faire ça aussi, parfois.

Café l’Arrosir rue de crussol

Figeac 46100 Lot Occitanie



Deviant folk, where a voice, a guitar and a few harmonicas come together with relative precision.

Palo Santo wood brings creative inspiration and calm, calming the mind and warding off negative energies.

Music can do that too, sometimes.

Folk desviado, donde una voz, una guitarra y unas armónicas se unen con relativa precisión.

La madera de Palo Santo aporta inspiración creativa y calma, tranquiliza la mente y aleja las energías negativas.

A veces, la música también puede hacerlo.

Ein abwegiger Folk, in dem eine Stimme, eine Gitarre und einige Mundharmonikas mit relativer Genauigkeit zusammenspielen.

Das Holz von Palo Santo sorgt für kreative Inspiration und Beruhigung, beruhigt den Geist und hält negative Energien fern.

Musik kann das manchmal auch bewirken.

