Café langues d'Europe CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes Lyon

du mercredi 4 mai au jeudi 26 mai à CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes

Envie d’apprendre ou d’améliorer ton Anglais, ton Espagnol ou ton Allemand en vue d’une mobilité en Europe ou un peu plus loin ? RDV tous les mercredis de 17h à 18h pour faire de la conversation en Anglais sans pression, et le mardi 26 mai à 16h pour l’Allemand et 17h pour l’Espagnol.

Gratuit, pas de limite d’âge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T17:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-11T17:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-18T17:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-25T17:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T16:00:00 2022-05-26T18:00:00

Lieu CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes Adresse 66 Cours Charlemagne, 69002 Lyon Ville Lyon

