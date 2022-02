Café langues à Pessac Cinéma Jean Eustache Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Café langues à Pessac

Cinéma Jean Eustache, 8 février 2022, Pessac.

le mardi 8 février à 18:45

La MEBA est ravie de vous inviter au prochain café langues de la ville de Pessac, animé par ses volontaires européens en **4 langues de votre choix** : anglais, allemand, espagnol, italien ! L’italien – places disponibles L’allemand – places disponibles L’espagnol – COMPLET L’anglais – COMPLET Pour clôturer la soirée, **une séance de cinéma** pour le soir même est proposée **à tous les participants au prix de 3.60€** sur le film de leur choix :) Info & inscriptions : [bij@mairie-pessac.fr](mailto:bij@mairie-pessac.fr) ou 05 57 93 67 80

Entrée libre sur inscription

Des discussions en plusieurs langues clôturées par une séance de cinéma sont de retour ! Cinéma Jean Eustache Pl. de la 5ème République, 33600 Pessac Pessac Gironde

2022-02-08T18:45:00 2022-02-08T20:00:00

