Café langue néerlandais Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Café langue néerlandais Médiathèque Andrée Chedid, 18 juin 2022, Tourcoing. Café langue néerlandais

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 18 juin à 10:30

Discuter et échanger en néerlandais dans une ambiance conviviale, c’est possible en participant au café langue ! Quel que soit votre niveau, cet atelier de conversation animé par un locuteur natif vous permettra de pratiquer une langue étrangère et de découvrir une autre culture.

Gratuit, sur réservation. À partir de 14 ans.

Discuter et échanger en néerlandais dans une ambiance conviviale, c’est possible en participant au café langue ! Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:30:00 2022-06-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Departement Nord

Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Café langue néerlandais Médiathèque Andrée Chedid 2022-06-18 was last modified: by Café langue néerlandais Médiathèque Andrée Chedid Médiathèque Andrée Chedid 18 juin 2022 Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord