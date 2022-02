Café langue français langue étrangère (FLE) Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Café langue français langue étrangère (FLE)
Ludomédiathèque Colette, 24 mai 2022, Tourcoing.

Ludomédiathèque Colette, le mardi 24 mai à 14:00

Vous apprenez le français ? Le français n’est pas votre langue maternelle et vous souhaitez mieux le maîtriser ? Venez discuter et échanger avec d’autres personnes autour d’un café. En partenariat avec la Cimade.

Gratuit, sur réservation. À partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T15:30:00

