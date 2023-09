Vêprée chantée et contée café l’Angelus Yffiniac, 8 octobre 2023, Yffiniac.

Vêprée chantée et contée Dimanche 8 octobre, 14h30 café l’Angelus Entrée libre

De Ouip En Ouap organise le 8 octobre 2023 la première vêprée de la saison 2023-2024 à l’Angelus (Yffiniac). A partir 14h30 vous pourrez chanter, conter, répondre, écouter… des chants et contes traditionnels. Cette vêprée sera aussi l’occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de tenter de se faire sélectioner pour participer à la finale de la Bogue d’Or qui se tiendra du 24 au 29 octobre 2023.

Comme d’habitude, accès tout public et entrée libre. L’on arrive quand l’on peut et l’on part quand l’on veut.

café l’Angelus 2 place des Chocards, 22120 Yffiniac Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0296012694 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620992219 »}, {« type »: « email », « value »: « assodoeo5@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T14:30:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

2023-10-08T14:30:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

chant gallo

DOEO