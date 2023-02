Vêprée contée et chantée café l’Angelus Yffiniac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Yffiniac

Vêprée contée et chantée café l’Angelus, 19 mars 2023, Yffiniac. Vêprée contée et chantée Dimanche 19 mars, 14h30 café l’Angelus

Entrée libre

L’association De Ouip En Ouap organise le 19 mars 2023 une vêprée contée et chantée au café l’Angélus à Yffiniac café l’Angelus 2 place des Chocards, 22120 Yffiniac Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne Pour chanter, conter ou simplement écouter, quelle meilleure occasion que cette vêprée à l’Angelus à Yffiniac.

Comme d’habitude arrivée lorsque l’on peut, départ lorsque l’on veut. Il suffit juste d’amener sa bonne humeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:30:00+01:00

2023-03-19T18:00:00+01:00 DE OUIP EN OUAP

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Yffiniac Autres Lieu café l'Angelus Adresse 2 place des Chocards, 22120 Yffiniac Ville Yffiniac lieuville café l'Angelus Yffiniac Departement Côtes-d'Armor

café l'Angelus Yffiniac Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yffiniac/

Vêprée contée et chantée café l’Angelus 2023-03-19 was last modified: by Vêprée contée et chantée café l’Angelus café l'Angelus 19 mars 2023 Café L'Angelus Yffiniac Yffiniac

Yffiniac Côtes-d'Armor