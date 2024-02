Café laïque : «Obligation de se justifier»? «Devoir de s’exprimer»? Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Depuis les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan, jamais les non-musulmans n’ont été aussi méfiants à l’égard de l’islam et de ses croyants. Qu’en est-il exactement et quelles sont les perceptions des uns et des autres ?

Martine Cerf vous invite à y réfléchir avec Zohra Sider, enseignante, qui s’appuiera sur son expérience et sur un témoignage écrit, pour débattre de ce phénomène nouveau qui consiste à douter de la loyauté des citoyens français de confession musulmane.

Animation : Martine Cerf.

Evénement en partenariat avec l’association EGALE.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/obligation-de-se-justifier-devoir-de-sexprimer +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/obligation-de-se-justifier-devoir-de-sexprimer

«Obligation de se justifier»? «Devoir de s’exprimer»?