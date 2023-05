Café laïque Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café laïque Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 5 juin 2023, Paris. Le lundi 05 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Evénement en partenariat avec l'association EGALE. Sujet à définir en fonction de l'actualité liée à la laïcité. Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/cafe-laique-27 01 40 60 86 00 ecrire@patronagelaique.fr

