Scène ouverte et karaoké collectif Café La Plage Candé-sur-Beuvron, 20 octobre 2023, Candé-sur-Beuvron.

Habitué des scènes ouvertes, le Café de la Plage ouvre ses portes à La ressourcerie du Blésois Les Bonnes manières pour fêter dignement les 3 ans de notre Repair Café qui tombent le jour des 1res Journées Nationales de la Réparation. Quelle chance !

Des habitués et d’autre amateurs venus spécialement pour l’événement nous feront partager leur talent : musique, slam, jonglage,etc.

Entre deux, vous pourrez chanter collectivement des chansons connues sur le thème de l’environnement grâce à l’improbable machine à chanter qui entraînera ses rouleaux de papiers peinds sur lesquels on peut lire les paroles des chansons. Le tout est entrainé par un systhème composé de deux pédaliers de vélos, le tout monté sur une table de télé à roulette…

Merci à Cécile de La Plage, de nous accueillir et à Agglopolys et son service de réduction des déchets, de nous soutenir fidèlement avec un merci particulier à Agnès pour sa gentillesse et ses encouragements.

Café La Plage 1 rue du Château 41120 Candé-sur-Beuvron Candé-sur-Beuvron 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T19:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

2023-10-22T23:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:30:00+02:00

Ressourcerie du Blésois Ls Bonnes Manières