Repair Café eléctro Café La Plage Candé-sur-Beuvron, 20 octobre 2023, Candé-sur-Beuvron.

Depuis 3 ans, la Ressourcerie du Blésois Les bonnes manières a ouvert une antenne de son Repair Café électro à Candé-sur-Beuvron.

Afin de pouvoir recevoir le plus de personnes possible, le rendez-vous mensuel change. Il sera désormais le 3e vendredi du mois au lieu du jeudi.

Venez fêter ce changement qui tombe le 1er jour des 1res Journées Nationales de la Réparation.

Exceptionnellement, l’événement se déroulera au café La Plage, 1, rue du Château. Le suivants retourneront dans la salle municiale au 10 de la route de Blois.

Afin de fêter dignement cet anniversaire, le Repair Café sera suivi d’une scène ouverte et d’un karaoké collectif. Merci à Cécile, de La Plage de nous accueillir et à Agglopolys, notre fidèle partenaire, qui nous soutien financièrement depuis toujours <3 .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T17:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

Ressourcerie du Blésois Les Bonnes Manières