DEBRIEF FESTIVAL #1 Café La Pêche Montreuil, mercredi 24 janvier 2024.

DEBRIEF FESTIVAL #1 Showcases d’artistes émergent·es francilien·nes ! 24 et 25 janvier Café La Pêche Entrée libre

Le RIF lance la première édition du DEBRIEF FESTIVAL !

Rendez-vous le 24 et 25 janvier 2024, dès 18h30, au Café La Pêche, à Montreuil (93).

Le DEBRIEF FESTIVAL, co-organisé par le RIF, le MAAD 93 et le COMBO 95, est né de la volonté de mettre en place un événement fédérateur autour des acteurs du secteur des musiques actuelles. Ce nouvel événement francilien gratuit et ouvert à tou·tes se compose de deux soirées de showcases consécutives durant lesquelles seront présentés une diversité de projets artistiques.

Café La Pêche 16 Rue Pépin 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

