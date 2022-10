STEVE IGNORANT chante CRASS 1977-1984 Café la Pêche Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

STEVE IGNORANT chante CRASS 1977-1984 Lundi 17 octobre, 19h00 Café la Pêche

10 euros

STEVE IGNORANT chante CRASS 1977-1984 handicap moteur mi Café la Pêche 16 rue Pépin Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Steve Ignorant est un des fondateurs du groupe punk anarchiste pacifiste CRASS. Il est en tournée avec son groupe SLICE OF LIFE pour reprendre le repertoire de Crass dont nombres de ses propres écrits. Ils tournent avec les folk punk anglais de HEADSTICKS et seront soutenus par notre PRINCE RINGARD anarcho folk de Bretagne

