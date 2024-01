Grand Eugène Café Julien Marseille, mardi 19 mars 2024.

Grand Eugène ♫INDIE ROCK♫ Mardi 19 mars, 18h30 Café Julien Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T18:30:00+01:00 – 2024-03-19T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T18:30:00+01:00 – 2024-03-19T20:30:00+01:00

Grand Eugène est un groupe Indie Rock à la sonorité Dream Pop basé à Montréal. Leur histoire débute sur Commercial Street à Vancouver, où des chansons uniques prennent vie sur un coin de table d’appartement.

Les chansons de Grand Eugène sont des voyages émotionnels, témoignant du désir de se faire comprendre en Français dans une ville anglophone.

Peu importe la langue, car sur scène, c’est la musique de Grand Eugène qui vous fera danser et bouger. Embarquez avec nous les 18 et 19 mars à la Maroquinerie et au Café Julien

: https://www.youtube.com/watch?v=VHxTw_iK3aQ

