L’EJ C’EST LE S: Café Julien Marseille, mercredi 28 février 2024.

L’EJ C’EST LE S: ♫♫♫ Mercredi 28 février, 21h00 Café Julien Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T21:00:00+01:00 – 2024-02-28T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-28T21:00:00+01:00 – 2024-02-28T23:59:00+01:00

Bouillonnante et incandescente, la scène locale marseillaise ne cesse de se développer et de s’affirmer années après années. Vivier créatif multidisciplinaire et multiculturel, elle aura une place de choix au sein du nouveau projet Espace Julien.

Une fois par mois, à l’occasion des mercredji de l’EJ, un collectif, des artistes, des acteur·ices de la scène musicale émergente se verront confier une carte blanche pour occuper le Café Julien le temps d’une soirée gratuite.

Un espace d’expression, de création, de visibilité.

Un espace de rencontre, d’innovation, de liberté.

Un espace représentatif, inclusif et diversifié.

Concerts, DJ Set, conférences, performances, ateliers, expositions, projections, autant de propositions que vous pourrez retrouver chaque mois au Café Julien !

[LE SCAN CLUB]

Chaque troisième jeudi du mois de 19h à 20h sur Radio Grenouille 88.8 FM, le Scan Club propose une heure de discussion autour des musiques actuelles, entrecoupée d’une sélection de morceaux originaux et parfois inédits, Valentin Bossion, Nicolas Santucci Charlotte Dupenloup, Guillaume Dufour accueillent un ou plusieurs invités, qu’ils soient musiciens, techniciennes, dessinatrices, programmateurs… acteurs et actrices de la scène musicale de Marseille et d’ailleurs.

Écouter les anciennes émissions : https://open.spotify.com/show/5goPSJCRVp28zmdJHo0N0e…

(avec Antonin Appaix, Moodoïd, Jul Giaco, Musique Chienne, Camille Potte, David Hofmann, Tessina…)

Café Julien 39 Cr Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/ej-c-est-le-s-scan-club »}] [{« link »: « https://open.spotify.com/show/5goPSJCRVp28zmdJHo0N0e »}]