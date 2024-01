L’EJ C’EST LE S Café Julien Marseille, mercredi 24 janvier 2024.

L’EJ C’EST LE S ♫♫♫ Mercredi 24 janvier, 21h00 Café Julien Gratuit sur réservation

Bouillonnante et incandescente, la scène locale marseillaise ne cesse de se développer et de s’affirmer années après années. Vivier créatif multidisciplinaire et multiculturel, elle aura une place de choix au sein du nouveau projet Espace Julien.

Une fois par mois, à l’occasion des mercredji de l’EJ, un collectif, des artistes, des acteur·ices de la scène musicale émergente se verront confier une carte blanche pour occuper le Café Julien le temps d’une soirée gratuite.

Un espace d’expression, de création, de visibilité.

Un espace de rencontre, d’innovation, de liberté.

Un espace représentatif, inclusif et diversifié.

Concerts, DJ Set, conférences, performances, ateliers, expositions, projections, autant de propositions que vous pourrez retrouver chaque mois au Café Julien !

[LABEL OMAKASE]

Fondé en 2019 dans la cité phocéenne, Omakase Recordings est dédié à la découverte de jeunes artistes, et en particulier la bourgeonnante scène électronique du sud de la France.

Derrière ce label, on trouve deux passionnés de grooves en tous genres: les producteurs et DJ Goldie B (aka MBKONG) et Kumanope. Deux formations différentes (l’une des écoles traditionnelles de musique, l’autre des clubs,) qui se complètent dans la recherche d’un équilibre entre acoustique et électronique.

En prônant l’expérimentation et la fusion des genres dans leur approche artistique, la famille Omakase, qui réunit aujourd’hui une belle brochette d’artistes locaux, ratisse (large) le spectre des musiques actuelles, et ce sans vouloir en perdre une miette. Trip Hop, nu soul, downtempo, bass, jungle, breakbeat, ambient… il y en a pour tous les goûts!

[GOLDIE B]

Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, Goldie B est de ce genre d’artistes pluridisciplinaires dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz, soul et électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017.

Depuis, son répertoire en tant que DJ est global, large et percussif, majoritairement influencé par la scène UK Bass, Jungle, Nu Jazz et Breakbeat.

[BWI-BWI]

Producteur et DJ originaire de Marseille, Bwi-Bwi a déjà fait des vagues avec son style house déconstruit, éclectique et ultra dansant. Avec ‘Insight’, sorti chez Lüüd Discs, il s’est notamment fait repérer par Classic Music Company, label fondé par Derrick Carter et Luke Solomon, qui n’a pas hésité à signer la sortie digitale du titre. Pour son premier EP en 2021, Bwi-Bwi signe quatre tracks aux influences riches et variées qui nous plongent dans l’atmosphère de son univers, Canto Soulèu. En 2022, il enchaîne avec un nouvel EP sur le label de DJ Haus, Unknown to the Unknown.

[KUMANOPE]

C’est par le biais de ses études en sound design, entre 2010 et 2013, que Kumanope se lance dans la production musicale puis dans le mix. En 2016 il emménage à Marseille et y co-fonde le collectif et label D-Mood Records. C’est avec celui ci qu’il secoue d’abord la scène underground phocéenne, avant de se produire sur différents festivals et événements de large ampleur tels que Marsatac, le SIRK, Mirelò, Boiler Room et Le Bon Air. Hors les murs, on le retrouve régulièrement sur les événements let’s discult (Berlin) et FRAP (Toulouse/Montpellier), dont il est à l’initiative. Enfin, Il co-fonde le très éclectique label Omakase, avec la productrice MBKONG, au début de l’année 2019. L’univers musical de Kumanope est riche et multiple, global. Tant dans ses productions que ses sets, on le devine sur tout les fronts, entre jazz et house, uk bass et tribal, breakbeat et ambiant.

