Tour de Chauffe: HEDENA & TÖFIE Café Julien Marseille, 15 décembre 2023 19:00, Marseille.

Tour de Chauffe: HEDENA & TÖFIE Vendredi 15 décembre, 20h00 Café Julien Gratuit sur réservation

[TOUR DE CHAUFFE]

Pour sa 2ème édition du TOUR DE CHAUFFE, le Conseil Départemental du Gard, associé à la FéMAG et à la SMAC PALOMA, renforce l’accompagnement des artistes émergents gardois par la mise en place d’une tournée sur-mesure, pour aller à la rencontre de nouveaux publics.

Le Tour de Chauffe vous propose ainsi un plateau électro-pop de deux équipes artistiques du département que nous avons à cœur de vous faire (re)découvrir : HEDENA et TÖFIE.

[HEDENA] produit une électro pop fédératrice, profonde, sexy et cathartique.

Portée par deux musiciens italiens installés en France, Marco Trapanese (chant, guitare,synthé) et Davide Duccini (batterie), le groupe s’inspire d’artistes comme Ry-X, Thom Yorke ou James Blake.

Dès les premières notes et les premiers mots, leur musique provoque une irrésistible envie de partage.

La voix singulière de Marco douce, aiguë, légère, flottante, reste puissante comme le roc(k).

Le duo a bousculé ses créations afin d’atteindre des sonorités originales et envoûtantes puisant dans des influences 80’s (Depeche Mode) autant que très actuelles (Glass Animals).

– Ecouter : https://www.hedena.com/HEDENA_avDiscover.html

– Site web : https://www.hedena.com

– Instagram: https://www.instagram.com/hedenaofficial/

– Facebook : https://www.facebook.com/officialhedena/

[TÖFIE] c’est une musique électro qui est à la fois lumineuse, douce, agréable, chaude et sombre, froide, quasiment gothique.

Une électro d’une richesse et d’une variété incroyable.

Explorant les voies musicales ouvertes dans les années 90 par Bjork, la chanteuse et productrice Töfie navigue dans une certaine tradition techno déstructurée et syncopée.

On y devine des influences comme Aphex Twin ou LCD Soundsystem. Entre EBM, coldwave et indus, Töfie embarque dans une odyssée intense.

– Ecouter : https://on.soundcloud.com/LPiF6

– Vidéo : Babe : https://www.youtube.com/watch?v=Q0VtfME8n5Y

– Site web : www.tofiemusic.fr

– Facebook : https://www.facebook.com/tofiemusic/

Café Julien 39 Cr Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/TDC-Hedena-Tu00f6fie-EJ »}] [{« link »: « https://www.hedena.com/HEDENA_avDiscover.html »}, {« link »: « https://www.hedena.com »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

