Bouillonnante et incandescente, la scène locale marseillaise ne cesse de se développer et de s’affirmer années après années. Vivier créatif multidisciplinaire et multiculturel, elle aura une place de choix au sein du nouveau projet Espace Julien.

Une fois par mois, à l’occasion des mercredji de l’EJ, un collectif, des artistes, des acteur·ices de la scène musicale émergente se verront confier une carte blanche pour occuper le Café Julien le temps d’une soirée gratuite.

Un espace d’expression, de création, de visibilité.

Un espace de rencontre, d’innovation, de liberté.

Un espace représentatif, inclusif et diversifié.

Concerts, DJ Set, conférences, performances, ateliers, expositions, projections, autant de propositions que vous pourrez retrouver chaque mois au Café Julien !

[MARIA CARGNELLI]

Maria Cargnelli, artiste pluridisciplinaire, elle se forme à la danse classique et contemporaine depuis son plus jeune age, dans un approche très institutionnelle qu’elle remettra en question et deconstruira au fur et au mesure de son evolution artistique.

[iTi]

De l’île de France à l’île de beauté, iTi combine ses compétences poly-instrumentiste et geek pour délivrer une musique électronique inspirée du rock des années 1960 : long trip psychédélique à travers des paysages sonores où s’entremêlent basses distordues, rythmiques tribales, guitares mystiques et nappes éthérées.

[https://linktr.ee/_iTi](https://linktr.ee/_iTi)_

[SHEFOX]

Basée à Marseille, Shefox laisse sa passion pour la musique et la danse guider ses choix de vie. Elle vit la musique en mouvement, cherchant ce moment précieux de lâcher prise du corps sur le son. Elle navigue avec son énergie débordante dans la musique club hybride et expérimentale, parcourant les rythmiques ambitieuses et les samples de musique pop.

https://soundcloud.com/shefoxs

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T01:00:00+01:00

