Rub a Dub Club: Prince Fatty – Siska – Badou Boy Vendredi 17 novembre, 20h30 café Julien 10€

Rub a Dub Club / Marseille-London

Producteur emblématique de la scène reggae-dub Anglaise depuis 20 ans, PRINCE FATTY vient pour la première fois à Marseille nous faire partager ses dernières productions inédites en collaboration avec la chanteuse Shniece, ainsi que certains de ses grand classiques où l’on retrouve des artistes de renommée internationale tel que Hollie Cook, Mungo’s Hi-Fi ou encore plus récemment Stick Figure. Réputé pour un son 100% analogique, réminiscence de l’âge d’or du reggae Jamaïcain des années 70, il nous transporte dans un univers où basses déferlantes et mélodies enivrantes s’entremêlent autour d’un dub finement orcestré.

Il vient juste de sortir un nouveau 45t, “Expensions » avec SHNIECE, chanteuse soul à la voix de miel qui l’accompagne en studio et sur scène.

https://youtu.be/bwFXFximJ8g?si=wTf9d-WejKuSh6uu

https://youtu.be/nH9zYaiGoNk?si=jS1Kb-JYgVHBbCtx

Apres la sortie cet été du single “Amours Censurées” produit par Prince Fatty, SISKA prépare un album de reggae en hommage à son grand frère Joby. Un deuxième single « Arabian Knights » sortira en novembre et c’est sur la scène du Café Julien quelle présentera pour la première fois son nouveau live, entre reggae, rocksteady et electro soul.

https://youtu.be/UgscS0q59ds?si=Nn-vym4UrnH-OHvK

https://youtu.be/WokiJwWDUUk?si=02sIaK3bkLfodNdp

Artiste incontournable de la scène reggae sénégalaise, BADOU BOY s’est installé depuis quelques années dans le sud de la France. Marqué par Bob Marley, Alpha Blondy, Youssou n’Dour…, il suit un chemin musical et spirituel empreint d’humanité et de désir d’unité. En cinq langues (wolof, djola, mandingue, français et anglais), il chante la fraternité, l’éducation, le partage, la tolérance et le pardon.

https://youtu.be/r2eS6zP43ks?si=7-uxQ3-XSasmEwO3

Vendredi 17 novembre à 20h30 – 10€

Café Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille

Billetterie : https://shorturl.at/zDEI6

Siska – Reggae live (Marseille)

Élevée dans les quartiers nord de Marseille, c’est à la Plaine que Siska a planté ses racines, là où se mêlent musique et mixité sociale. C’est là qu’elle a le coup de foudre pour la culture rastafari. Très vite, en plus de chanter dans son combo reggae afro, Axxam, elle fait les cœurs dans le Zion Train Imperial de Joby. Celui-ci lui offrira même son premier groupe en tant que lead vocal, Ka & Co.

Sista K est née et va s’affranchir de tous les codes possibles avec son groupe Watcha Clan avec lequel elle va sillonner la France, l’Europe, le Maghreb et les USA pendant 15 ans et 5 albums.

En 2015, toujours en indé et accompagnée de Supreme Clem et du batteur, Jessy Rakotomanga, elle prends tout le monde a contre pieds et se lance dans une carrière solo, produisant un son arty entre trip hop et future soul. (Le clip Unconditional Rebel fait le buzz sur la toile avec plus de 3m de vues).

En 2021 la perte de son grand frère Ras Jahby la pousse à se reconnecter avec ses racines reggae. A Marseille, quelques frères se rassemblent pour des sessions nyabinghi mythiques afin de lui rendre hommage…

Siska s’est lancée depuis dans la production d’un album de reggae avec des collaborations bien senties comme Prince Fatty et d’autres surprises à venir. En attendant l’album en 2024, elle dévoile cette automne un nouveau single “Arabian Knights”.

Prince Fatty – UK reggae producer/DJ (London)

Producteur émérite reggae UK, Prince Fatty (Mike Pelanconi) propulse le live dub show toujours plus loin avec des classics de Bunny Lee rendus célèbres par King Tubby qu’il remixe grace aux bandes 4 pistes originales qui lui ont été confiées !!! Nouveaux dubs et edits de 10 classics roots reggae avec au vocal: Linval Thompson, Horace Andy, Cornel Campbell, Leroy Smart, Don Carlos et d’autres étoiles de l’age d’or du reggae.

Il débute dans le London des nineties ou reggae, dancehall, hip hop et club music se percutaient; ce qu’on appelle aujourd’hui la bass music. Il commence comme ingénieur assistant à Double Trouble et au studio de Rebel Mc dès ses 16 ans. Son amour pour la music soul l’amènera a travailler pour l’Acid Jazz londonien puis pour Delicious Vinyl en Californie qui connaissait à l’époque un énorme succès. Il y mixera des sessions studios avec le légendaire JDilla.

« Analog specialist » des équipements vintage et des techniques d’enregistrement, il attire l’attention de gens comme Graham Coxon de Blur, Dub Syndicate et le mythique ON-U sound, Dread Flimstone, Gregory Isaacs, Luciano, Big Youth, Winston Francis, Earl Sixteen et Cornel Campbell, Mungo’s Hi-Fi, et son collaborateur de longue date, le batteur et emcee Horseman.

A la renaissance du son Lovers Rock d’artistes comme Hollie Cook pour qui il produit 3 albums (Hollie Cook, Twice, and Hollie Cook In Dub), il est aussi coupable de mixs plus pop comme le “Alright Still” des debuts de Lilly Allens vendu a un million d’exemplaires.

On reconnaît certains de ses sons dans des series: Milk and Honey – Greys Anatomy Show ou Shimmy Shimmy Ya – Breaking Bad. Plus récemment il a remixé la musique de Stick Figure’s pour le Fire & Stone EP en 2021 et 2019 avait vu la sortie de « Understand What Is Dub » des Last Poets.

Actuellement, il collabore, en studio comme sur scène, avec la chanteuse soul à la voix de miel, Shniece McMenamin formant ainsi un des duos les plus prometteurs de la scène reggae-dub actuelle.

Badou Boy Sound System – reggae (Casamance)

Artiste incontournable de la scène reggae sénégalaise, Badou Boy Janten B s’est installé depuis quelques années dans le sud de la France. Marqué par Bob Marley, Alpha Blondy, Youssou n’Dour…, il suit un chemin musical et spirituel empreint d’humanité et de désir d’unité. En cinq langues (wolof, djola, mandinque, français et anglais), il chante la fraternité, l’éducation, le partage, la tolérance et le pardon. Sur ses albums, on apprécie la couleur unique de sa voix chaude et éraillée, tout comme les influences multiculturelles de son reggae dynamique déployant ses racines entre Casamance, Jamaïque et Occitanie.

Mais c’est véritablement sur scène que le talent de Badou Boy donne toute sa mesure. Son dernier opus, Silo, sort à l’aube de la période des confinements : une période de réclusion qui permet à Badou d’envisager la tournée de concerts que l’album mérite avec l’envie profonde d’un retour sur scène plus authentique, plus vivant. En Live, l’alchimie opère, les titres prennent une nouvelle dimension.

Dans cette formule Sound System, il est backé par Count Bassy (platines/fx) tout fraichement rentré de Londres ou il a vécu 10 ans.

