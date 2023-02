LES FEMMES S’EN MÊLENT: MINUIT MACHINE + MILA DIETRICH café Julien, 29 avril 2023, Marseille.

LES FEMMES S’EN MÊLENT: MINUIT MACHINE + MILA DIETRICH Samedi 29 avril, 20h30 café Julien

22€

café Julien 39 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Festival LES FEMMES S’EN MÊLENT est de retour à Marseille !

Le Festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour pour la première fois à Paris, en Mars 1997.

Bien avant les débats sur la parité, LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Il devient itinérant dès sa troisième année et propose des concerts LES FEMMES S’EN MÊLENT dans de nombreuses grandes villes de France comme à Lille, Lyon, Grenoble, Nantes, ou Toulouse.

AMAM, partenaire de LFSM à Marseille, a fédéré autour du festival des salles emblématiques du centre-ville qui proposeront des concerts en avril 2023.

MINUIT MACHINE

MINUIT MACHINE est un duo parisien féminin composé d’Amandine et Hélène et formé en 2013. Leur musique est un subtile mélange d’émotions, de voix qui transpercent parfois, de lignes synthétiques planantes et de beat électroniques.

Les ambiances sont torturées, glaciales, prennent aux tripes tout en donnant envie d’investir les pistes de danse. Sombres et mélancoliques, les musiques de MINUIT MACHINE n’en sont pas moins terriblement addictives, dansantes et puissantes… surfant entre la dark wave, l’EBM et la pop.

En 2022, pour des raisons de santé, Hélène a décidé de se mettre en retrait du projet. Sur scène, Amandine est accompagnée d’une musicienne jouant notamment du synthé, afin de préserver l’ADN du groupe en format duo.

MILA DIETRICH

Bienvenue dans l’univers de MILA DIETRICH, prêtresse des exutoires nocturnes, connue pour ses rythmes lancinants. L’artiste a su créer une identité qui lui est propre, mêlant plusieurs inspirations. Après un parcours de jeunesse baigné dans la culture rock et métal, Mila s’est intéressée naturellement à la scène électronique de sa ville où elle devient rapidement incontournable. Ce sont ces influences que l’on retrouve tout au long de ses DJ-sets qui mélangent avec brio ses deux vibrants amours mêlés aux sons Techno, Trance, Minimal et Coldwave… pour un voyage sonore mélangeant ses cultures et couleurs, qu’elle transmet sur scène et dans ses productions avec une énergie fulgurante.



