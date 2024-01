TIOMA CAFE JULIEN-ESPACE JULIEN Marseille, jeudi 25 avril 2024.

Tioma, jeune auteur-compositeur des Landes, a suivi le chemin de la musique depuis sadécouverte de la guitare lors d’une colonie de vacances. Il explore différents styles musicauxet s’inspire d’artistes variés tels que Guns N’ Roses, Jason Mraz, Sexion d’Assaut et Orelsan.Encouragé par Bigflo & Oli, il signe avec leur label Bonne Étoile en 2020. Depuis, Tioma aenchaîné les succès, avec des premières parties d’artistes renommés et des festivals. Sonpremier EP, Douce Escale , reflète ses émotions et sa sensibilité à travers des chansons à lafois apaisantes et mélancoliques. Actuellement en préparation de son prochain EP, Tiomacontinue de séduire un public de plus en plus large avec sa poésie intime et universelle.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 19:00

CAFE JULIEN-ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13