CAFÉ JAZZ AVEC DJANGO ALLSTARS Épinal, 4 mars 2022, Épinal.

CAFÉ JAZZ AVEC DJANGO ALLSTARS rue François Blaudez Théâtre Municipal Épinal

2022-03-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-04 22:30:00 22:30:00 rue François Blaudez Théâtre Municipal

Épinal Vosges

20 EUR

Ce quintet réunit Samson Schmitt : guitare, Pierre Blanchard: violon, Ludovic Beier : accordéon, Philippe Cuillerier : guitare et Antonio Licusati : contrebasse.

Cette formation de virtuoses à l’énergie résolument hard-bop créé autour du violoniste Pierre Blanchard, du guitariste Samson Schmitt, de l’accordéoniste Ludovic Beier, du contrebassiste Antonio Licusati et du guitariste (et redoutable scatteur) Philippe ‘’Doudou’’ Cuillerier qui renforcent la cohésion rythmique de l’ensemble, est bien plus qu’un groupe-hommage : le Django AllStars dégage sa propre chaleur et écrit son propre film, de Piazzolla à Django en passant par Toots Thielemans et la musique des Balkans.

Des musiciens majeurs qui donnent de l’héritage manouche une expression résolument moderne, avec fougue, virtuosité et inspiration….

Une étape aux ‘’Cafés Jazz’’ à ne pas manquer !!

rue François Blaudez Théâtre Municipal Épinal

