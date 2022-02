CAFÉ JAZZ AVEC DANIEL ZIMMERMANN QUARTET Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

CAFÉ JAZZ AVEC DANIEL ZIMMERMANN QUARTET Épinal, 4 février 2022, Épinal. CAFÉ JAZZ AVEC DANIEL ZIMMERMANN QUARTET rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal

2022-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-04 22:30:00 22:30:00

Épinal Vosges Épinal Ce quartet est composé de Daniel Zimmermann: trombone, compositions, Benoit Delbecq piano,synthétiseurs, Rémi Sciuto : saxophone, basse et Franck Vaillant: batterie.

Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro, de Manu Dibango, premier prix de soliste au Concours de La Défense en 2002, Daniel Zimmermann a été en 2014 le premier tromboniste nominé aux Victoires du Jazz suite à la parution de ’’Bone Machine’’. Il est un atout majeur du jazz hexagonal actuel et est entouré pour ce projet »Dichotomie’s » de poids lourds du jazz…. +33 3 29 31 04 85 non

