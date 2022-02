CAFÉ JAZZ AVEC ADRIAN CLARCK TRIO Épinal, 25 mars 2022, Épinal.

CAFÉ JAZZ AVEC ADRIAN CLARCK TRIO rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal

2022-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-25 22:30:00 22:30:00 rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens

Épinal Vosges

15 EUR

Ce trio est composé de : Sandrine Conry : Chant, Damien Argentieri : Orgue Hammond et

David Pouradier Duteil : Batterie. Il présente son nouveau projet intitulé ‘’Nougaro, mot pour mot !’’.

Adrian Clarck est né en 2010 de la rencontre de trois musiciens réunis par leur goût pour le métissage et l’ouverture propre aux musiques improvisées. Que ce soit à travers ses propres compositions, en revisitant des standards jazz, ou encore en s’appropriant des thèmes pop des années 70 à nos jours, Adrian Clarck fait un choix esthétique à la fois innovant et ancré dans la tradition. La voix puissante et chaleureuse de Sandrine Conry se love dans un écrin tissé par la complicité créative et énergisante de Damien Argentieri, à l’orgue Hammond et David Pouradier Duteil, à la batterie. Pour ce nouveau projet, et fidèle à son esprit de métissage, Adrian Clarck Trio revisite avec audace des titres populaires, et remet en lumière certaines chansons de Claude Nougaro restées plus confidentielles. Ces trois musiciens sont riches de leurs diverses collaborations artistiques (Michel Legrand, Jessye Norman, ONJ, Lionel Loueke, China Moses, Sophie Alour, Sylvain Beuf, Benoit Sourisse, Orenda Voices, Liz Mc Comb…), et font un choix esthétique à la fois innovant et ancré dans la tradition.

rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal

