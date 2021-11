Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Café Jardins : est-ce une bonne idée de ramener les animaux de la ferme en ville ? Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le mardi 14 décembre à 18:30

Conférences ———– **En partenariat avec l’association Partageons les jardins** Poules, abeilles, moutons, chevaux, les animaux de la ferme sont de retour en ville. Accueillis pour leurs services rendus aux humains, ils nous questionnent sur le rapport que nous entretenons avec les autres vivants. Normes sanitaires, bien-être animal, alternatives aux énergies fossiles, sensibilisation au vivant : les terrains à explorer sur cette question sont vastes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T19:59:00

