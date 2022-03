Café jardin musical Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly, 4 juin 2022, Orvault.

2022-06-04

Horaire : 11:00 13:00

Gratuit : oui Tout public

Le Patio des Senteurs sort de sa pause hivernale. On sort tables, chaises, parasol et transats. On invite 2 ,3 ou 4 musiciens. On sert le café et le thé. Et on vous invite à vous y retrouver.

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly adresse1} Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60