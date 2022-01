Café international Faculté de Médecine Paris-Saclay, 9 février 2022, Le Kremlin-Bicêtre.

Café international

Faculté de Médecine Paris-Saclay, le mercredi 9 février à 12:00

**La Direction et le Pôle Relations Internationales et Européennes de la Faculté de Médecine organisent des rencontres à destination de ses personnels et des personnels des organismes publics de recherche partenaires.** ### **Le prochain café international portera sur le thème « Partenariats européens et projets de collaboration », aura lieu en virtuel mercredi 9 février 2022, de 12h à 13h30.** **Y seront présentés – programme en cours d’élaboration :** Des témoignages de partenariats réussis, par les enseignants et praticiens impliqués dans différents projets de la Faculté . Par le pôle Partenariats et Attractivité internationale de la Direction des Relations Internationales et Européennes de Paris Saclay : – les mécanismes de montage de partenariats – les grands dispositifs de financement de la nouvelle programmation ERASMUS+ 2021-2027 – les dispositifs de mobilité européennes **Les inscriptions en ligne seront ouvertes prochainement.**

