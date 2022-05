Café interculturel : “Macedonia : cultural mix of Ottoman and European influence” Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Café interculturel : “Macedonia : cultural mix of Ottoman and European influence” Coly-Saint-Amand, 21 mai 2022, Coly-Saint-Amand. Café interculturel : “Macedonia : cultural mix of Ottoman and European influence” Coly-Saint-Amand

2022-05-21 – 2022-05-21

Coly-Saint-Amand Dordogne Pour ce café interculturel, nous voyagerons en Macédoine à travers sa langue, son histoire, ses traditions (musique, danse, nourriture, fêtes, etc.) et d’autres informations insolites/intéressantes au sujet de ce pays des Balkans que la plupart d’entre nous ne sommes pas capable de situer sur une carte et/ou que nous associons bien souvent seulement à un plat **Spoiler Alert ***

Préparez vous à faire quelques pas de danse traditionnelle tout en profitant d’une petite dégustation culinaire en fin de matinée !

Ce temps de partage nous est proposé par Veronika, volontaire macédonienne de l’association Sem&Vol, accompagnée par d’autres volontaires de l’association.

La présentation se fera en anglais mais une traduction en français sera assurée pour les non-anglophones Pour ce café interculturel, nous voyagerons en Macédoine à travers sa langue, son histoire, ses traditions (musique, danse, nourriture, fêtes, etc.) et d’autres informations insolites/intéressantes au sujet de ce pays des Balkans que la plupart d’entre nous ne sommes pas capable de situer sur une carte et/ou que nous associons bien souvent seulement à un plat **Spoiler Alert ***

Préparez vous à faire quelques pas de danse traditionnelle tout en profitant d’une petite dégustation culinaire en fin de matinée !

Ce temps de partage nous est proposé par Veronika, volontaire macédonienne de l’association Sem&Vol, accompagnée par d’autres volontaires de l’association.

La présentation se fera en anglais mais une traduction en français sera assurée pour les non-anglophones +33 6 30 12 97 08 Pour ce café interculturel, nous voyagerons en Macédoine à travers sa langue, son histoire, ses traditions (musique, danse, nourriture, fêtes, etc.) et d’autres informations insolites/intéressantes au sujet de ce pays des Balkans que la plupart d’entre nous ne sommes pas capable de situer sur une carte et/ou que nous associons bien souvent seulement à un plat **Spoiler Alert ***

Préparez vous à faire quelques pas de danse traditionnelle tout en profitant d’une petite dégustation culinaire en fin de matinée !

Ce temps de partage nous est proposé par Veronika, volontaire macédonienne de l’association Sem&Vol, accompagnée par d’autres volontaires de l’association.

La présentation se fera en anglais mais une traduction en français sera assurée pour les non-anglophones https://www.facebook.com/events/679471859831670/?ref=newsfeed

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Autres Lieu Coly-Saint-Amand Adresse Ville Coly-Saint-Amand lieuville Coly-Saint-Amand Departement Dordogne

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coly-saint-amand/

Café interculturel : “Macedonia : cultural mix of Ottoman and European influence” Coly-Saint-Amand 2022-05-21 was last modified: by Café interculturel : “Macedonia : cultural mix of Ottoman and European influence” Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand 21 mai 2022 Coly-Saint-Amand Dordogne

Coly-Saint-Amand Dordogne