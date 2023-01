Café insolite Plouyé, 16 février 2023, Plouyé Plouyé.

INSCRIVEZ-VOUS AU CAFÉ LUDIQUE ORGANISÉ PAR LE C.C.A.S. de PLOUYÉ !

♠️ Pour répondre au manque laissé dans la commune depuis la fermeture du Club du 3ème Âge de Plouyé le 31 décembre dernier, l’équipe du C.C.A.S. dans sa volonté de maintenir un lien entre les habitants, souhaiterait organiser, chaque mois, un nouveau rendez-vous convivial ouvert à toutes et à tous.

♦️ Petits et grands, jeunes et moins jeunes, venez tous partager, jeudi 16 février, à partir de 14h00 à la Maison des Associations, un après-midi ludique où les jeux de sociétés seront à l’honneur, pour ce premier rendez-vous, autour d’un goûter et d’une tombola.

Cette première rencontre, sera également l’occasion de planifier ensemble les futures activités telles que des séances de marche ou encore de la pétanque, des tournois de belote, des ateliers de loisirs créatifs et bien d’autres choses encore…

Le but étant de connaître vos attentes et vos besoins afin de rendre, nous l’espérons, ces séances incontournables.

✅ Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, merci de vous inscrire, dès à présent, auprès du secrétariat de la mairie au 02 98 99 70 07 ou par mail à l’adresse suivante : contact@mairie-plouye.fr

L’équipe du C.C.A.S. de Plouyé.

