CaféLabo MJC Claude Nougaro, le samedi 7 mai à 15:00 entrée libre

café- info avec la participation de Sébastien Jahan (historien à l’université de Poitiers) et le groupe Ukraine de l’Université Populaire de la MJC de Montmorillon. CaféLabo MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T17:00:00

