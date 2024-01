Café info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux, jeudi 1 février 2024.

Café info Alzheimer Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne

Vous aider à toujours profiter de la vie. Rencontre avec France Alzheimer à destination des aidants.

Comment communiquer avec le malade ? Les signes qui posent question, et bien plus encore.

Le sujet vous intéresse, ce café est également fait pour vous !

Le sujet vous intéresse, ce café est également fait pour vous !

Le Grand Bain 69 Grand Rue

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine legrandbain47@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 14:00:00

fin : 2024-02-01 17:00:00



L’événement Café info Alzheimer Casteljaloux a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne