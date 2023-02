CAFÉ HISTORIQUE – Retour du sacré ou désacralisation ?Regards sur la France du XIXe siècle Place de la libération Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’Évènement: Saint-Savin

Vienne Saint-Savin Cette conférence-débat sera animée par Jacques-Olivier Boudon, ancien élève de l’École Normale Supérieure et professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne et à l’université d’Abu Dhabi, elle traitera de la notion du « sacré » dans la France du XIXe siècle.

Déroulé de la soirée :

– 18h-18h30 : visite guidée de l’abbaye en compagnie du/des conférencier(s)

– 18h45-19h45 : conférence-débat

– 19h45-20h45: rencontre et dédicaces Visite guidée de l’abbaye suivie d’une conférence-débat animée par Jacques-Olivier Boudon. Événement gratuit. +33 5 49 84 30 00 M. PLANES- Momentum productions

