CAFÉ HISTORIQUE – Petite histoire des injures en politique Abbaye de Saint-Savin, 25 mars 2022, Saint-Savin.

CAFÉ HISTORIQUE – Petite histoire des injures en politique

Abbaye de Saint-Savin, le vendredi 25 mars à 18:00

De la naissance de la République à nos jours , un florilège tour à tour amusant, ridicule et parfois terrible de ce que les hommes politiques français ont dit et écrit de leurs adversaires. Bruno Fuligni et son équipe se sont amusés à réunir les morceaux les plus drôles et les plus croustillants de la vie politique française ! Déroulé de la soirée : – 18h-18h30 : visite guidée de l’abbaye en compagnie du/des conférencier(s) – 18h45-19h45 : conférence-débat – 19h45-20h45: rencontre et dédicaces – 21h : repas au restaurant de l’abbaye * * repas et boissons sont à la charge des participants.

Gratuit – réservation conseillée (05 49 84 30 00 ou www.abbaye-saint-savin.fr partie “Réservez votre ticket”)

Visite guidée de l’abbaye suivie d’une conférence-débat animée par Bruno FULIGNI, historien, haut fonctionnaire et auteur français. Événement gratuit.

Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T20:00:00