CAFÉ HISTORIQUE – Les émotions du Moyen Âge Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

CAFÉ HISTORIQUE – Les émotions du Moyen Âge Abbaye de Saint-Savin, 23 septembre 2022, Saint-Savin. CAFÉ HISTORIQUE – Les émotions du Moyen Âge

Abbaye de Saint-Savin, le vendredi 23 septembre à 18:00

Comment les hommes et les femmes du Moyen Âge vivaient-ils leurs émotions ? La joie et les rires symbolisaient-ils les mêmes émotions qu’aujourd’hui ? Laurent VISSIERE invite le public à la découverte des émotions de nos ancêtres ! Déroulé de la soirée : – 18h-18h30 : visite guidée de l’abbaye en compagnie du/des conférencier(s) – 18h45-19h45 : conférence-débat – 19h45-20h45: rencontre et dédicaces – 21h : repas au restaurant de l’abbaye * * repas et boissons sont à la charge des participants.

Gratuit – réservation conseillée (05 49 84 30 00 ou www.abbaye-saint-savin.fr partie “Réservez votre ticket”)

Visite guidée de l’abbaye suivie d’une conférence-débat animée par Laurent VISSIERE (Professeur d’histoire médiévale à l’Université d’Angers). Événement gratuit. Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-23T18:00:00 2022-09-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse Place de la libération 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Departement Vienne

Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

CAFÉ HISTORIQUE – Les émotions du Moyen Âge Abbaye de Saint-Savin 2022-09-23 was last modified: by CAFÉ HISTORIQUE – Les émotions du Moyen Âge Abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin 23 septembre 2022 abbaye de saint savin Saint-Savin Saint-Savin

Saint-Savin Vienne