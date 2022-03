Café historique “Léonard de Vinci en BD” Maison de la bd, 1 avril 2022, Blois.

Café historique “Léonard de Vinci en BD”

Maison de la bd, le vendredi 1 avril à 18:30

Café historique “Léonard de Vinci en BD”avec Laure Fagnart et Marwan Kahil , dans le cadre des 48H BD. En partenariat avec les Rendez-vous de l’histoire. Les 48 H BD, c’est une manifestation résolument populaire et festive partout en France. Comment raconter Léonard de Vinci en bande dessinée ? Comment restituer les aspects marquants de son existence, le rôle de ses nombreux mécènes et cela un demi-millénaire après sa disparition alors que le génie universel symbolise à lui-seul, dans notre imaginaire, la Renaissance ? Regards croisés et rencontre autour du génie universel et de la bande dessinée “Léonard de Vinci, la Renaissance du Monde” publiée aux éditions 21g en présence de son auteur Marwan Kahil sous le regard érudit de Laure Fagnart, maître de recherches du F.R.S.-FNRS/Université de Liège, dont les travaux portent sur les échanges artistiques entre l’Italie et la France à la Renaissance et en particulier sur les liens entre Léonard et la France.

gratuit

Regards croisés et rencontre autour du génie universel et de la bande dessinée “Léonard de Vinci, la Renaissance du Monde” publiée aux éditions 21g en présence de son auteur Marwan Kahil

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Blois Loir-et-Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:30:00 2022-04-01T20:00:00