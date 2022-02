CAFÉ HISTORIQUE – De la Guerre du feu à nos jours, l’histoire de France s’invite au cinéma ! Abbaye de Saint-Savin, 6 mai 2022, Saint-Savin.

Abbaye de Saint-Savin, le vendredi 6 mai à 18:00

De tous temps les Hommes se sont battus: épées, glaives et plus tard baillonnettes et fusils d’assaut. David Chanterranne invite le public à évoquer les liens existants entre le cinéma, l’histoire de la guerre et l’Histoire de France. Déroulé de la soirée : – 18h-18h30 : visite guidée de l’abbaye en compagnie du/des conférencier(s) – 18h45-19h45 : conférence-débat – 19h45-20h45: rencontre et dédicaces – 21h : repas au restaurant de l’abbaye * * repas et boissons sont à la charge des participants.

Gratuit – réservation conseillée (05 49 84 30 00 ou www.abbaye-saint-savin.fr partie “Réservez votre ticket”)

Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne



2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T20:00:00