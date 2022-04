Café historique – Au fil de la Garonne, une histoire de rivière Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Café historique – Au fil de la Garonne, une histoire de rivière Saint-Macaire, 22 avril 2022, Saint-Macaire. Salle des fêtes 3 Allée de Tourny

2022-04-22 19:30:00

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire EUR Assistez à une série de conférences proposée par la commune de Saint-Macaire (ville pilote candidate pour le label Pays d’Art et d’Histoire), et en partenariat avec le Café Historique.

La conférence “Au fil de la Garonne, une histoire de rivière” est animée par Anne-Marie Cocula-Vaillières, professeur d’histoire moderne à l’Université de Bordeaux. Assistez à une série de conférences proposée par la commune de Saint-Macaire (ville pilote candidate pour le label Pays d’Art et d’Histoire), et en partenariat avec le Café Historique.

