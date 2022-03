café-histoire les statuettes de Trémuson Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres, le mercredi 20 avril à 18:30

En septembre 2019, une équipe archéologique de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) réalise une découverte exceptionnelle à Trémuson (Côte d’Armor), en mettant au jour quatre bustes sculptés enfouis au 1er siècle avant notre ère, ainsi qu’un seau en bois cerclé de bronze ouvragé. Stéphane Bourne, responsable scientifique des fouilles, et Joseph Le Gall, responsable d’opérations, nous font revivre le moment de la découverte et l’étude complète qui a suivi. Rencontre animée par Yves Menez, conservateur au SRA (Service régional de l’archéologie).

Entrée libre sur réservation

Café-histoire amplifié et interprété en LSF sur les statuettes de Trémuson au Muséocube des Champs Libres

