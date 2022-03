Café-histoire : le Juste ou le refus de l’indifférence Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat Bas-Rhin Francine Mayran, peintre, psychiatre et expert au Conseil de l’Europe, propose ce café histoire en lien avec son exposition qui commémore 3 génocides : la Shoah, le génocide des Tutsi au Rwanda et le génocide des arméniens. Café-histoire en lien avec l’exposition qui commémore 3 génocides : la Shoah, le génocide des Tutsi au Rwanda et le génocide des arméniens. +33 3 88 92 94 72 Francine Mayran, peintre, psychiatre et expert au Conseil de l’Europe, propose ce café histoire en lien avec son exposition qui commémore 3 génocides : la Shoah, le génocide des Tutsi au Rwanda et le génocide des arméniens. Sélestat

