Café-graines quartier Bel-Air Port-Lesney, samedi 9 mars 2024.

Un temps d’échange sur les semences, suivi d’un troc de graines.

Comment faire ses graines ?

Types de semences, graines hybrides… comment s’y retrouver ?

Quelles sont les erreurs à ne pas faire ?

Un temps d’échange et un troc de graines ouverts à tous et animés par des maraichers du jardin « O’Rêve de Terre » (Les Planches-près-Arbois).

Entrée libre

Plus d’information sur le site des médiathèques du Val d’Amour ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

quartier Bel-Air Médiathèque de Bel-Air

Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

