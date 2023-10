RETRO FEVER CAFÉ GINETTE Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

RETRO FEVER Vendredi 24 novembre, 21h00 CAFÉ GINETTE

Retro Fever s’adapte à son environnement et fait le pari de le convertir en night-club des années 70. Des prêcheurs du Disco, des prédicateurs du vieux Funk, l’équipe de Retro Fever répand la bonne parole du Groove avec des morceaux de Kool & the Gang, Earth Wind & Fire, Jackson Five, Boney M …

Que des tubes ?

Arrangés pour 4 cuivres et une section rythmique du tonnerre, le son est massif et le public ne s’y trompe pas : les morceaux ont été finement choisis pour que tout le monde puisse participer, chanter … et danser bien sûr. Un répertoire de tubes qui parle à toutes les générations : de 7 à 77 ans et plus si affinité.

Site officiel

Facebook

Vidéo

CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.retrofever.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/retrofeverbrass/ »}, {« data »: {« author »: « Retro Fever Brass », « cache_age »: 86400, « description »: « Got To Be Real (Cheryl Lynn cover)nnwww.retrofever.fr – retrofever.brass@gmail.comnnCarla Gaudru00e9 : sax sopranonDavid Mimey : sax tu00e9nornMaxime Lescure : trompettenRenaud Perrot : trombonenDorian Dutech : guitarenChristophe Ponsolle : bassenSimon Portefaix : batteriennSon : Fabien Auguy (Funk You Studio) », « type »: « video », « title »: « Retro Fever – Got to be Real (Cheryl Lynn Cover) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2BwdBXgkNEA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2BwdBXgkNEA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJs_Qp9LxN2t2MujaNVvTfg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=2BwdBXgkNEA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

groove