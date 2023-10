MARCEL DUO CAFÉ GINETTE Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

MARCEL DUO Jeudi 23 novembre, 21h00 CAFÉ GINETTE

Le duo Marcel revient au Café Ginette pour une maxi soirée du love !

Et oui, le 23 novembre iels fêtent leur deuxième anniversaire aux côtés de guests surprises de qualité !

Au menu : des arrangements doux, sophistiqués, mais aussi intenses, et festifs ! Avec Alba au chant et aux machines, et Théo aux guitares et aux loops. Le tout sous format de featurings entre le duo Soul, r&b, Pop et leurs invité•es talentueuxses.

Instagram

Facebook

CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@marcel.duo) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/293155860_118131177480141_2876470121323026554_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=Z2iS-B0uZgMAX9aEivT&_nc_oc=AQmh1h-lSz8mHC6Epxsumf2bG2Om8Ecie8RvJKH7UPQoFAFyLZYoajj2q9noxduNiZ8&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCtki18TYMZrHJNODPfwEDoCizy3QeVGZWefgLEtUpPog&oe=64FC8CC0 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/marcel.duo/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/marcel.duo/?hl=fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/marcelmusicduo/?paipv=0&eav=AfZ6zzQoDWss7jSdHvyVQOOKvmlUCitXZs4Bdch0FR36zDBz_6acw-oxuetSQi8tjZk&_rdr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:30:00+01:00

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:30:00+01:00

soul pop