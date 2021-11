Toulouse CAFÉ GINETTE Haute-Garonne, Toulouse POP SUPÉRETTE CAFÉ GINETTE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

POP SUPÉRETTE CAFÉ GINETTE, 27 novembre 2021 23:30, Toulouse. CAFÉ GINETTE.

Samedi 27 novembre, 23h30 POP SUPÉRETTE * Pop Supérette est un l abel de disques qui n’a absolument rien contre l es albums 33T à condition qu’ils ne contiennent QUE des hits. Pierre Sojdrug, un de ses fondateurs/fondu du son 60’s et 70’s, en fera la démonstration aux platines.

https://www.facebook.com/popsuperette/ *

samedi 27 novembre – 23h30 à 23h59

* CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 23:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu CAFÉ GINETTE Adresse 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville CAFÉ GINETTE Toulouse