Toulouse CAFÉ GINETTE Haute-Garonne, Toulouse LA 45 CAFÉ GINETTE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA 45 CAFÉ GINETTE, 26 novembre 2021 22:00, Toulouse. CAFÉ GINETTE.

Vendredi 26 novembre, 22h00 LA 45 * Ce sont 5 musicien.ne.s l atinos-toulousain.e.s qui vont vous faire vivre la salsa, sans façons ni contre-façons… Laissez vous emporter, et entrez

dans la danse ! http://www.facebook.com/la45salsa

https://www.instagram.com/la45salsa/ *

vendredi 26 novembre – 22h00 à 23h30

* CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 22:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu CAFÉ GINETTE Adresse 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville CAFÉ GINETTE Toulouse