. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles. En 2022 Gérard Chaliand a publié « Atlas géostratégique : comment l’Occident a perdu le pouvoir » chez Autrement. Il rencontrera les participants du café géopolitique de la bibliothèque Germaine Tillion le 11 février 2023. Gérard Chaliand est spécialiste des conflits armés et des guérillas. Au cours de ces soixante dernières années, il a observé et analysé sur le terrain de nombreuses guerres, notamment asymétriques. Il est l’auteur de nombreux atlas mais sa bibliographie est extraordinairement riche. Il animera le café géopolitique et dédicacera son dernier ouvrage Atlas stratégique (règlement par chèques ou espèces). Laurent Hassid est docteur en géographie, mention géopolitique. Il anime le blog https://beyondborderlines.wordpress.com/ et est l’organisateur des cafés géopolitiques depuis leur création en 2016. Avec le Laboratoire Pléiade . Université Sorbonne Paris Nord. Depuis 2016, la bibliothèque Germaine Tillion propose très régulièrement des cafés géopolitiques sur des thèmes d’actualité. Ils sont animés par Laurent Hassid. L’invité présente en quelques minutes le sujet du café puis les participants interviennent, posent des questions, font part de leur expérience, réagissent et entament un dialogue avec l’intervenant. Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact :

